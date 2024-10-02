Минкульт: система пожарного оповещения в театре музкомедии сработала штатно

В министерстве культуры Свердловской области прокомментировали последствия пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге. Театральная труппа сейчас находится на гастролях, поэтому во время ЧП в здании находились сотрудники производственных цехов и администрации.

«На данный момент известно, что система оповещения сработала штатно, люди покинули здание через ближайшие эвакуационные выходы. Обстоятельства, связанные со смертью одного из сотрудников, установят уполномоченные органы. И театр, и министерство готовы оказать максимальное содействие в этом. После определения размера ущерба министерство культуры примет необходимые решения о поддержке и помощи театру», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, возгорание началось сегодня в 14:00 в гримерке на четвертом этаже театра. Пять человек выбили окна и выбрались на крышу. Прибывшие пожарные эвакуировали их по лестницам. Еще 105 человек вывели из здания. В театре спасатели обнаружили мужчину без сознания и вынесли его на руках. По словам очевидцев, это был 58-летний лифтер, который пытался своими силами потушить пожар. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, мужчина скончался.

Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Причину возгорания в театре установит пожарно-техническая экспертиза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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