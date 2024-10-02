Делом о пожаре в музкомедии занялись следователи

В Екатеринбурге по факту пожара в Театре музыкальной комедии могут возбудить уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Во время пожара погиб мужчина, работник театра. «Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

«На место ЧП выехала и работает следственно-оперативная группа ОП № 1 УМВД по городу Екатеринбургу и наряды ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственный проезд к месту ЧП спецтранспорта», – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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