Стрелявшего в дебошира фельдшера оставили под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил под домашним арестом фельдшера из Нижних Серег, которого обвиняют в убийстве соседа.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 14 сентября 2024 года фельдшер Сергей Майстренко был помещен под домашний арест до 13 ноября 2024 года. Прокурор и потерпевшая сторона обжаловали постановление в Свердловском областном суде, который, рассмотрев материалы дела, не стал изменять Майстренко меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», 12 сентября в ходе конфликта обвиняемый выстрелил в своего оппонента – соседа по подъезду, который несколько лет подряд беспробудно пил и держал в страхе весь дом. В то утро он ворвался в квартиру фельдшера и начал его душить. «Завязалась потасовка. Он душил фельдшера, набросился на жену. Сергей собрал ружье и несколько раз ему сказал: «Выходи из моей квартиры, оставь мою семью в покое». Тот кричал: «Что ты мне сделаешь, что ты мне сделаешь?» Провоцировал. И Сергей выстрелил ему в ногу в своей квартире. Но выстрел, к сожалению, был неудачный и попал в артерию. Сергей с супругой боролись за жизнь этого человека, вызвали полицию и скорую. Но, к сожалению, человек скончался», – рассказал сосед обвиняемого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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