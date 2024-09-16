Фельдшера, обвиняемого в убийстве соседа-дебошира, отправили под домашний арест

Нижнесергинский районный суд отказался отправлять в СИЗО фельдшера Сергея Майстренко, которого обвиняют в убийстве соседа.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемого отправили под домашний арест.

Ранее портал е1.ru сообщал, что убитый несколько лет подряд беспробудно пил и держал в страхе весь подъезд. В то утро он ворвался в квартиру фельдшера и начал его душить.

«Завязалась потасовка. Он душил фельдшера, набросился на жену. Сергей собрал ружье и несколько раз ему сказал: «Выходи из моей квартиры, оставь мою семью в покое». Тот кричал: «Что ты мне сделаешь, что ты мне сделаешь?» Провоцировал. И Сергей выстрелил ему в ногу в своей квартире. Но выстрел, к сожалению, был неудачный и попал в артерию. Сергей с супругой боролись за жизнь этого человека, вызвали полицию и скорую. Но, к сожалению, человек скончался», – рассказал сосед обвиняемого.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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