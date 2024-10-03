Якушев, Кухарук, Артюхов и Моор поздравили Артема Жогу с назначением полпредом

Представители федеральных и региональных органов государственной власти поздравляют Артема Жогу с назначением на пост полпреда президента в УрФО.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, одним из первых назначение прокомментировал бывший полпред, первый зампредседателя Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Он отметил, что Артем Жога пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт, показал свою эффективность в законодательной власти, прошел стажировку в администрации президента, будучи участником программы «Время героев».

«Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных Президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям. Уверен, дальнейшая совместная работа полпредства УрФО и регионов будет активной под руководством Артема Жоги», – подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук напомнил, что ранее Артем Жога несколько раз посещал регион. Благодаря его личному участию удалось масштабировать до федерального уровня одну из региональных инициатив – создание музея, посвященного трудовым династиям России. «Уверен, нас ждет большое число совместных проектов и решений, направленных на повышение качества жизни югорчан и в целом жителей всех уральских регионов. Будем трудиться вместе ради общего дела, ради общей Победы», – отметил Руслан Кухарук.

Поздравление также опубликовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Поздравляю Артема Владимировича Жогу с назначением на должность полномочного представителя Президента в УрФО. Команду Большого Урала поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести, воспитавший Героя России. Уверен, что любовь к Родине, боевой опыт, умение оценивать ситуацию и принимать нужные решения позволят новому полномочному представителю Президента успешно справляться с ответственными задачами», – говорится в нем.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что боевой опыт Артема Жоги пригодится в работе по поддержке воинов и их семей, в патриотическом воспитании молодежи. «Убежден, что личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России», – отметил Александр Моор.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пожелал полпреду найти в УрФО единомышленников и соратников, подчеркнув, что Урал был и остается мощным ресурсом побед в любой точке страны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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