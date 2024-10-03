Митрополит Екатеринбургский Евгений пожелал Артему Жоге найти на Урале соратников и друзей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пожелал полпреду президента на Урале Артему Жоге найти здесь много новых соратников и друзей.

«Время сегодня непростое. Фронт оказывается то в Донецке, то в Курске, то в Севастополе то в Белгороде, в Москве или Торопце. Урал, опорный край державы, был и остается мощным ресурсом сражений и побед в любой точке нашей Родины. Президент назначил своим представителем на Урале человека, прошедшего самые горячие точки и линии боевых соприкосновений.

Хочу пожелать Артему Владимировичу Жоге найти здесь многих единомышленников, соратников, соработников и просто друзей. У нас один народ, у нас одна Родина, и мы победим. Вместе!», – написал владыка Евгений в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью Владимир Путин подписал указ о назначении Героя ДНР, председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. «Спасибо большое президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине», – заявил Артем Жога.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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