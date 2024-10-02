Путин назначил нового полпреда в УрФО

Президент России Владимир Путин полписал указ о назначении нового полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе. Как и ожидалось, им стал Артем Жога, боевой офицер, после гибели сына возглавивший вместо него батальон «Спарта».

В сентябре 2023-го Артем Жога был избран в Народный Совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина во время прошлой кампании.

В аппарате полномочного представителя президента на Урале напомнили, что новый полпред – участник первого потока образовательной программы «Время героев». Имеет звание Героя ДНР, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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