За 100 дней на Урале Артем Жога 30 раз выезжал в территории

Сегодня исполнилось ровно 100 дней с назначения Артема Жоги на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Напомним, Владимир Путин подписал указ 2 октября 2024 года.

Как сообщили в полпредстве, за 100 дней Артем Жога познакомился со всеми регионами УрФО, совершил более 30 командировок по муниципалитетам. Чаще всего полпред приезжал в Нижний Тагил.

Кроме того, Артем Жога посетил все филиалы фонда «Защитники Отечества», а также учредил и провел форум волонтеров СВО «Патриоты Урала».

Политологи назвали его назначение символическим: это первый представитель участников СВО, занявший столь высокую государственную должность.

До назначения в полпредство, в 2023 году, Герой ДНР Артем Жога был избран в Народный совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина во время прошлой президентской кампании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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