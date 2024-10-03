«Собирательный образ СВО-политики» и «полпред военного времени»: политологи – о назначении Артема Жоги

Назначение председателя Народного совета ДНР Артема Жоги полпредом президента в УрФО активно обсуждают политологи. Они отмечают, что новый представитель Путина серьезно отличается от своих предшественников.

«С сегодняшнего дня Жога – собирательный образ всей СВО-политики России. Не «Ивановы» где-то в Новосибирске, не «Петровы» в Суздале, а Артем Жога в Екатеринбурге, – написал в своем телеграм-канале политтехнолог Илья Ананьев. – Усилиями идеологической машины и пула СМИ Кремля, вниманием Владимира Путина – новый полпред Урала перестает принадлежать себе, а его каждый шаг становится достоянием не только СМИ Урала, но и всей оппозиции вместе взятой, и если хотите, то эта фамилия будет склоняться во всем мировом паблике, гулять по устам «враждебных» правительств и мусолиться на европейских кухнях. От того, как сложится судьба Жоги в Екатеринбурге, станет ли он серьезным уважаемым политиком или просто пересидит – зависит судьба тренда новой волны СВО-политики Сергея Кириенко. Жога ошибется – это промах Кремля, Жога удивит – аплодисменты Старой площади. Важно, чтобы это понимал сам полпред УрФО. Артем Жога либо ломает стереотипы полпредства, либо – остается в истории обычным «седьмым полпредом» на Урале».

Политконсультант Алексей Швайгерт отмечает, что Артем Жога – «реально другой». «Это даже не «рабочая косточка» Холманских и не генерал-полковник милиции Латышев, который был уральским полпредом с 2000 по 2008 год. В назначении Артема Жоги на этот пост прежде всего содержится внутренний вызов для него самого. Судя по биографии, он, образно говоря, попал на Урал с другой планеты», – пишет Швайгерт. Эксперт предостерегает нового полпреда от соблазна «сработать в локальный популизм» или «помахать шашкой» на спорных темах: «Типа «снести Ельцин центр», «разобраться с пятой колонной», что-нибудь закрыть, запретить и вот это вот всё. В общем, не суетиться, осмотреться. Полпредство относительно эффективно, когда является для регионов дополнительной «точкой сборки», а не источником лишних конфликтов и вечной головной боли». По мнению Швайгерта, с точки зрения информационного присутствия Артема Жоги в местном медиаполе можно ожидать увеличения количества тем и сюжетов, связанных с регулярной ревизией предприятий ОПК, интеграцией участников СВО в различные сферы мирной жизни, всплеска патриотических акций для людей разных возрастов. Также он не исключает возрождения известной в свое время выставки военного вооружения Ural Expo Arms.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью Владимир Путин подписал указ о назначении Героя ДНР, председателя Народного совета ДНР Артема Жоги своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. «Спасибо большое президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине», – заявил Артем Жога.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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