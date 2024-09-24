Уральские полпреды – кто они и чем запомнились

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев покинул свой пост. По прогнозам, 25 сентября он станет членом Совета Федерации от Тюменской области и будет совмещать эту работу с должностью секретаря Генсовета «Единой России». Позиция уральского полпреда пока остается вакантной – решение по данному вопросу администрация президента огласит в ближайшее время. В ожидании решения «Новый День» решил вспомнить, кто же возглавлял уральское полпредство с момента его организации.

Первым полпредом президента в УрФО был Петр Латышев, назначенный в 2000 году. Он занимал этот пост до самой своей смерти в декабре 2008 года.

Отношения первого полпреда с уральскими элитами не были простыми. Например, первый визит Латышева на Урал ознаменовался скандалом: ни один из шести уральских губернаторов не прибыл в аэропорт Кольцово, чтобы встретить его.

Скандалы были связаны и с резиденцией полпреда. Поначалу рассматривалась возможность размещения аппарата во Дворце пионеров, но эта идея вызвала серьезное сопротивление со стороны екатеринбуржцев. В 2002 году было решено построить здание на улице Добролюбова.

Однако въехать в него Латышев не успел – он скончался в ночь на 2 декабря 2008 года. После его смерти уральские политики, в частности, депутат Госдумы Баринов, называли полпреда «островком стабильности в Уральском федеральном округе».

Следующим полпредом стал однокурсник на тот момент президента Дмитрия Медведева Николай Винниченко, который до этого занимал должность директора Федеральной службы судебных приставов РФ.

Главным достижением Латышева его преемник назвал проект «Урал промышленный – Урал Полярный». Винниченко собирался его развивать, заявив, что «реализация проекта позволит вывести промышленность и экономику округа на новый уровень». Впрочем, амбициозные планы не были реализованы и наполовину. Зато в 2010 году Николай Винниченко стал первым обитателем резиденции, которую жители города окрестили «Букингемским дворцом».

5 сентября 2011 Николая Винниченко назначили полпредом в СЗФО, а его преемником стал его заместитель, бывший тюменский мэр Евгений Куйвашев. Впрочем, в «Букингемском дворце» Евгений Владимирович не задержался – стал губернатором Свердловской области.

18 мая 2012 года президент Владимир Путин произвел сенсационное назначение: его полпредом на Урале стал начальник цеха УВЗ Игорь Холманских, который стал известен после декабрьской прямой линии с Путиным. Он активно включился в общественно-политическую жизнь Урала, стал одним из создателей движения «В защиту человека труда». Именно при нем Нижний Тагил стали называть Путинградом.

«Это политический полпред, представитель путинского большинства – тех самых людей, которые в 2011 году выходили на митинги и заявляли о своей решимости «защитить свою стабильность». При этом он не был ни профессиональным политиком, ни политтехнологом, – говорил о нем политолог Андрей Перла. – Конечно, за эти годы он набрался опыта, на равных общался с губернаторами и федеральными чиновниками. От него ждали некоего развития, но он принял решение не претендовать на какой-то карьерный рост, переезд в Москву и так далее. Это исключительно честный человек, который до конца выполнил все свои обязательства перед президентом».

В июне 2018 году вместо Холманских был назначен бывший губернатор Калининградской области, экс-полпред президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов. На годы его работы пришлась эпидемия коронавируса, борьбе с которой полпред уделял большое внимание. Однако СМИ в большей степени запомнился скандал, связанный с арестом помощника Цуканова Александра Воробьева по подозрению в государственной измене.

В ноябре 2020 года Цуканова сменил Владимир Якушев, который до этого два года занимал пост главы федерального минстроя. С 2005 по 2018 год он руководил Тюменской областью. До прихода на госслужбу Владимир Якушев был президентом «Запсибкомбанка». Эксперты отмечали, что Владимир Якушев сам имеет успешный опыт руководства регионом, а потому будет очень строго спрашивать с губернаторов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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