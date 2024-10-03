Артем Жога – о назначении полпредом президента на Урале: «Я оправдаю это доверие!»

Герой ДНР Артем Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, поблагодарил главу государства и обещал оправдать его доверие.

«Спасибо большое президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и назначение меня постоянным представителем УрФО. Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине. Спасибо», – заявил Артем Жога в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью Владимир Путин подписал указ о назначении нового полномочного представителя в Уральском федеральном округе. Как и ожидалось, им стал Артем Жога, боевой офицер, после гибели сына возглавивший вместо него батальон «Спарта».

В сентябре 2023-го Артем Жога был избран в Народный Совет ДНР, а затем стал его председателем. Был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина во время прошлой кампании.

В аппарате полномочного представителя президента на Урале напомнили, что новый полпред – участник первого потока образовательной программы «Время героев». Имеет звание Героя ДНР, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества. Гвардии полковник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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