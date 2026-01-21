«Я солдат!» – Жога рассказал, пойдет ли он в Госдуму и возглавит ли ЛДПР

Полпред президента в УрФО Артем Жога ответил журналистам, насколько достоверны слухи о том, что он пойдет на выборы в Государственную думу и возглавит ЛДПР.

«Я солдат, буду выполнять задачи там, где мне поставит задачу Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Если президент вызовет и скажет, что я нужен в другом месте, поеду в другое место», – заявил Артем Жога на встрече с главными редакторами уральских СМИ.

Напомним, примерно теми же словами Артем Жога прокомментировал свое назначение на пост полпреда осенью 2024 года. «Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине», – написал Жога в своем телеграм-канале сразу после назначения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

