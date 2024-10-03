«Уральские авиалинии» вернулись к прежним маршрутам в Дубай

«Уральские авиалинии» сообщили о возращении к прежним воздушным трассам для перелетов в Дубай. Накануне из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке четыре рейса авиакомпании выполнялись по альтернативному маршруту. В результате время в полете значительно увеличилось.

«Рейс U6 798 по маршруту Дубай – Домодедово за 2 октября приземлился в Домодедово. Борт совершил посадку в 07:44. В целях обеспечения безопасности полета воздушная трасса альтернативного маршрута проходила через воздушное пространство Омана, Пакистана и Таджикистана. По пути самолет совершил посадку для дозаправки в Душанбе. Далее он продолжил полет до Москвы в небе над Узбекистаном и Казахстаном. Общая протяженность альтернативного маршрута по сравнению с обычным увеличилась на 2100 км и составила 6 366 км. 114 пассажиров провели в пути 8 часов 38 минут, вместо обычных 5 часов 15 минут», – сообщили в пресс-служба «Уральских авиалиний».

Рейсы за 2 октября U6 737 Екатеринбург – Дубай, U6 738 Дубай – Екатеринбург, U6 797 Домодедово – Дубай также благополучно прибыли в пункты назначений. С 3 октября рейсы из Дубая и в Дубай вылетают в соответствии с расписанием по ранее заявленным трассам.

Как сообщал «Новый День», вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по объектам Израиля. В целях безопасности российские и международные авиакомпании перенаправили рейсы по альтернативным маршрутам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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