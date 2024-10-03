«Человек-символ»: бывший помощник Игоря Холманских – о назначении Артема Жоги

Назначение Артема Жоги полномочным представителем президента на Урале прокомментировал политолог Андрей Перла, который занимал должность помощника полпреда при Игоре Холманских.

«Итак, в Уральском федеральном округе новый полномочный представитель президента. Это официальный герой ДНР и просто бесспорный герой и отец героя. Бывший сопредседатель штаба поддержки президента на выборах. Человек, волей Верховного и в глазах самого Верховного ставший живым символом, олицетворения всех добровольцев, сражавшихся за Донбасс, следовательно, за Россию. Более того, ставший олицетворением самого русского патриотизма. Человек-символ.

Назначая Артема Жогу, президент демонстрирует, что его слова о формировании новой элиты страны не были просто словами и лозунгами, не были пожеланием, а были руководством к прямому действию. Теперь все высокие и не очень высокие назначения имеют образец: выбирая человека для важного публичного поста нужно искать «такого как Жога».

С этой точки зрения, личные достоинства или недостатки нового полпреда, его умение или неумение работать большим начальником, чиновником, контролером деятельности губернаторов или государственных корпораций – факторы, которыми можно пренебречь. Символическое значение его пребывания на посту больше прагматического.

Нельзя не отметить, что именно таким уже было назначение одного полпреда на Урале – Игоря Холманских. Начальник сборочного цеха УВЗ неожиданно для себя самого стал в 2012 году живым символом народной поддержки президента – и был назначен полпредом именно в этом качестве и именно поэтому. Однако Холманских с рабочими задачами на новом посту справлялся хорошо (это я со знанием дела говорю, sapienti sat) а вот удержать свою символическую роль не сумел, да и не захотел. Именно поэтому его назначение осталось не трендом, а артефактом русской внутренней политики.

Раз так, перед Жогой сегодня стоит задача не «хорошо работать полпредом» а отлично исполнять обязанности живого символа патриотизма, русского добровольческого движения, быть именно таким, каким в глазах общества и президента должен быть герой, назначенный на новый высокий пост. Это означает быть исключительно успешным и заметным публичным политиком, который концентрирует вокруг себя все социальные слои, поддерживающие СВО, действующую армию и Владимира Путина.

Это очень сложная задача, но он должен справиться».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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