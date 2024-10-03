В ночь на 5 октября на Урале ждут яркое полярное сияние

В ночь с 4 на 5 октября в Свердловской области можно будет наблюдать полярное сияние. Об этом сообщил специалист Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«На Урале как раз прогнозируется ясная погода. Сегодня вечером посмотрим, что скажет спутник, расположенный между Землей и Солнцем. Заметит ли он поступление солнечной корональной массы?» – написал астроном.

Скриншот: пресс-служба УрФУ

Накануне ученые Института космических исследований РАН зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце. Взрыв такой силы случился второй раз за семь лет. «Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу», – говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В этом году уральцы уже несколько раз могли наблюдать полярные сияния во время сильных магнитных бурь. Лучше всего зеленое свечение в небе видно при ясной и морозной погоде (именно такие условия ожидаются в ночь на 5 октября) на открытой местности, вдали от городских огней. Полярные сияния невозможно предсказать по времени, они появляются внезапно. Поэтому наблюдателям стоит запастись терпением, теплыми вещами и горячим чаем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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