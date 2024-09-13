Полярное сияние осветило уральское небо (ФОТО)

Этой ночью свердловчане могли увидеть полярное сияние. Астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский поделился с «Новым Днем» фотографиями небесного явления.

Напомним, северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле.

Накануне о сильной магнитной буре и сформировавшейся зоне полярных сияний на территории России сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Индекс составил 7 баллов (уровень бури – G3). «Нижняя граница зоны полярных сияний сейчас примерно на 60 градусах широты. Высокие вероятности опускания до 55 градусов, то есть до центральных регионов России», – отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: Илья Янковский, starvisor.ru

Екатеринбург, Дарья Деменева

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