На Урале не хватает учителей математики и биологии

В свердловских школах не хватает преподавателей математики и биологии, а не только физики и химии, как уже писал «Новый День».

«Сегодня в школах не хватает учителей физики, математики, биологии, химии. Но учитель – это то, что никогда не будет достаточным. Но у нас уже радужные перспективы в этом направлении: педагогический университет возглавит наш министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, который особое внимание будет уделять учителям-предметникам. И это уже не будет таким острым вопросом, как сегодня», – заявил на пресс-конференции заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

По его словам, на Урале работают около 77 тысяч учителей, четверть из которых – молодые педагоги. Для привлечения молодых специалистов во многих школах существуют учительские классы, где готовят будущих преподавателей.

Ранее «Новый День» писал, что ежегодно в школы приходят более тысячи молодых учителей. Однако дефицит кадров остается. Так, к концу прошлого учебного года в регионе не хватало около 390 педагогов. «Люди меняют место жительства, выходят на заслуженный отдых, уходят в новые образовательные организации, поэтому все это – рабочий процесс, который ежегодно происходит в системе образования Свердловской области», – отметила начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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