В свердловских школах не хватает учителей физики и химии

В школах Свердловской области не хватает преподавателей физики и химии, а также русского языка и математики. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

По ее словам, к концу прошлого учебного года в регионе не хватало около 390 учителей. «Люди меняют место жительства, выходят на заслуженный отдых, уходят в новые образовательные организации, поэтому все это – рабочий процесс, который ежегодно происходит в системе образования Свердловской области», – отметила спикер. Она уточнила, что несмотря на имеющиеся вакансии, все занятия будут проходить в соответствии с учебным планом. А возможность преподавать теперь будет не только у выпускников педагогических колледжей и вузов, но и у выпускников Уральского федерального университета.

Также Сокольская отметила, что к началу учебного года еще 74 педагога будут работать в сельских школах по программе «Земский учитель».

Сейчас в Свердловской области работают около 77 тысяч учителей. Кроме того, ежегодно в школы приходят более тысячи молодых преподавателей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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