К началу нового учебного года в школах Екатеринбурга не хватает 112 учителей. Поэтому педагогам приходится брать дополнительную нагрузку. Также к ведению уроков могут привлекаться студенты педагогических вузов и учителя допобразования, которые прошли переквалификацию. Об этом в эфире ОТВ рассказала директор городского департамента образования Инна Гумбатова.

Чтобы закрыть дефицит школьных учителей, мэрия Екатеринбурга переманивает специалистов из других регионов. По словам чиновницы, средняя зарплата педагога в уральской столице составляет 76 тысяч рублей. «Я думаю, что это достойная заработанная плата, и педагоги идут с удовольствием. К нам активно едут из Челябинской области, Перми, Оренбургской области, Уфы. Ежегодно к нам приходит около 300 молодых педагогов», – отметила Инна Гумбатова.

Также с этого года школы могут «подобрать» себе будущего учителя с помощью целевой модели обучения. Образовательные учреждения готовы заключать договора с абитуриентами, которые после получения диплома пойдут работать по требуемой вакансии. Перевестись на такое целевое обучение также могут студенты 1-3 курсов. «Школа не только будет оплачивать обучение такого абитуриента, он также сможет получать дополнительную ежемесячную материальную помощь, которая будет не меньше стипендии», – сообщила директор департамента образования.

Напомним, в свердловских школах остро не хватает учителей физики, химии, русского языка и математики. Всего в регионе трудятся около 77 тысяч педагогов, а нехватка специалистов составляет порядка 390 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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