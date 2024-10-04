Свердловчане начали получать уведомления об уплате налогов

Жители Свердловской области начали получать уведомления об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов. Рассылка «писем счастья» будет продолжаться до 20 октября, заплатить налог необходимо до 2 декабря 2024 года.

Как сообщили в ФНС, в приоритете рассылка налоговых уведомлений с помощью электронных сервисов. Если у гражданина нет к ним доступа, он получит уведомление по почте заказным письмом.

На сайте ФНС России появилась промостраница с информацией о налоговых уведомлениях для физических лиц в 2024 году. Там можно узнать ответы на типовые вопросы: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что изменилось в налогообложении имущества по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и кто имеет право на льготы, что делать, если налоговое уведомление не получено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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