Уральцам пришли налоги на паркинги больше, чем на квартиры

Жители уральской столицы получают оповещения о том, что им необходимо заплатить налоги, в том числе за парковочные места в жилых домах. Однако некоторым гражданам пришли квитанции со слишком большими суммами.

«Пришел имущественный налог. Посмотрел и ужаснулся – за паркинг сумма вышла в 3 раза больше, чем за квартиру», – рассказал житель центральной части Екатеринбурга Олег.

По его словам, паркинг записали как «иные строения, помещения и сооружения», поэтому, видимо, налог и насчитали как за нежилое помещение – по ставке 0,5% вместо 0,1%. С похожей проблемой столкнулись и другие владельцы мест в подземных паркингах.

В ФНС России пояснили, что такие ошибки действительно встречаются, но не массово. «Для исчисления налога используются сведения, представленные органами Росреестра», – сообщили там, уточнив, что необходимо смотреть, какая формулировка используется в свидетельстве о собственности.

В 2017 году законодательство закрепило понятие «машиноместо», и с тех пор к нему применяется налоговая ставка не более 0,3% (в Екатеринбурге – 0,1% для «обычного» жилья и 0,2% для владельца элитной недвижимости). «Если в свидетельстве о государственной регистрации права собственности указано «машиноместо», то нужно обратиться за перерасчетом налога, например, сообщив об ошибке на сайте госуслуг или в приложении «Мой налог». Если же ошибка имеет место в свидетельстве о собственности, то обратиться с заявлением нужно уже в Росреестр», – пояснили в налоговой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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