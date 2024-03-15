Паркинг – по цене квартиры: где в Екатеринбурге машиноместо стоит дороже 6 миллионов

Цены на подземные паркинги в последние три года росли едва ли не быстрее цен на новостройки. Сегодня можно найти предложения машиноместа по цене 6 миллионов и выше. Мы составили топ самых дорогих предложений и узнали у риелторов, почему паркинг стоит дороже квартиры и кто на этом зарабатывает.

Топ самых дорогих паркингов

По данным «Циан», в Екатеринбурге самые дорогие машиноместа продают в жилых комплексах бизнес- и комфорт-класса, а также в офисных зданиях в центре города:

– ЖК «Форум» на улице Радищева: машиноместо 15 кв м – 6,8 миллиона рублей;

– ЖК «Клевер парк» на улице Машинной: 15 кв м – 6,5 миллиона рублей;

– ЖК «Клевер парк» на Ткачей: 14,7 кв м – 6,3 миллиона рублей;

– Клубный дом «Ленина, 8» на проспекте Ленина: 14,5 кв м – 5,9 миллиона рублей;

– ЖК «Макаровский» на Олимпийской набережной: 17 кв м – 5,9 миллиона рублей.

За такую сумму можно купить двухкомнатную квартиру в старом фонде, либо в строящихся домах, например, в Академическом. Для сравнения: паркинги в отдаленных районах Екатеринбурга (Сортировка, старые дома Академического, УНЦ, Уктус) можно приобрести за 200-400 тысяч рублей.

Кстати, аренда паркинга в ЖК и БЦ в центре Екатеринбурга тоже сопоставима с арендой квартиры: в среднем в месяц за хорошее место просят 20-30 тысяч рублей.

Кому это выгодно

Цены на подземные паркинги на екатеринбургском рынке крайне неоднородны, признают специалисты по недвижимости. «Все зависит от района и даже от конкретного жилого комплекса. Например, в «Клевере» цены могут доходить до 8 млн за машиноместо, потому что комплекс большой, а парковочные места в дефиците», – рассказала «Новому Дню» риэлтор Елена Быкова. По ее словам, нередко покупку паркинга используют как короткую инвестицию. «Это пользуется спросом, потому что вложения минимальные, а доходность – высокая, минимум 100%. Например, один клиент купил на Уктусе в жилом комплексе паркинг за 600 тысяч, прошло полгода – их уже за 1,1-1,2 млн продают», – отметила собеседница агентства.

Из-за этого застройщики даже стали ограничивать возможность покупки паркингов в новостройках для тех, у кого нет квартир в этих же домах. По словам Быковой, такие правила ввели в «Екатерининском парке». «Но это сделано для удобства жильцов дома. Так как во многих жилых комплексах даже у резидентов уже просто нет возможности купить машиноместо – никто ничего не продает», – добавила она.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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