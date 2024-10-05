Снег в Екатеринбурге может пойти уже 10 октября

Первый снег в Екатеринбурге пойдет ночью 10 октября. А к вечеру воскресенья высота снежного покрова достигнет 30 мм. Такие прогнозы сделал метеоролог Алексей Пулин.
Сейчас на Урал надвигается холодный атмосферный фронт: с каждым днем будет холоднее. «Арктический холодный фронт достигнет северо-западных границ области в воскресенье утром. В течение 6 октября он будет двигаться через регион в юго-восточном направлении. К вечеру воскресенья вся территория Свердловской области будет находиться в арктической воздушной массе», – добавил синоптик в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура в Екатеринбурге в ближайшие дни:
6 октября ночью +7, днем +11;
7 октября ночью +1, днем +10;
8 октября ночью +8, днем +17;
9 октября ночью +3, днем +9;
10 октября ночью -2, днем 0;
11 октября ночью -2, днем -1.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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