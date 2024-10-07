Дорожники призвали автомобилистов «переобуться» или ехать поездом

Уральские дорожники призвали автомобилистов менять резину на зимнюю – особенно тех, кто ездит по трассам.

«В предстоящий четверг, в ночь на 10 октября, на территории Свердловской, Курганской и Тюменской областей прогнозируются осадки в виде снега. Советуем задуматься о своевременной смене летней резины на зимнюю, воздержаться от дальних поездок, но в случае необходимости рекомендуем использовать железнодорожный транспорт», – сообщили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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