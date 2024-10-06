Силовики задержали двух парней, которые пытались сжечь бабушку-волонтера

В Нижнем Тагиле установлены двое подозреваемых в покушении на убийство пенсионерки. 78-летняя женщина занималась сбором гуманитарной помощи для СВО.

Как сообщили в областном следственном комитете, в ночь на 1 октября молодые люди 18 и 19 лет подожгли дверь квартиры в доме на Красноармейской, где проживает пострадавшая. Пожилая женщина получила ожоги и была госпитализирована.

По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оба подозреваемых – уроженцы Нижнего Тагила, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Старшего из них задержали в Екатеринбург, где он снимал квартиру, второй соучастник проживает в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО – не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Задержанные помещены под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Они со слезами на глазах утверждают, что якобы не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО. Насколько их показания соответствуют действительности, покажет расследование», – сообщил Валерий Горелых.

фото: СК по Свердловской области

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи провели осмотр места происшествия, опросили пострадавшую пенсионерку и свидетелей, назначили экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube