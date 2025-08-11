Двое уральцев пойдут в колонию за поджог двери пожилой женщины

11 августа Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по делу о поджоге двери квартиры пожилой женщины – волонтера. Двух парней, устроивших пожар, отправили на 4 года в исправительную колонию общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 октября 2024 года молодые люди 18 и 19 лет подожгли дверь квартиры в доме на улице Красноармейской. Мотивом преступления стал конфликт в социальных сетях с родственником пострадавшей. Парни договорились убить мужчину, который, как они думали, проживает в этой квартире. Они приобрели литр бензина, облили дверь и подожгли. При этом, услышав крики пожилой женщины о помощи, молодые люди скрылись с места происшествия. Хозяйка квартиры, находившаяся внутри, получила ожоги, ее увезли в больницу. Ей был нанесен материальный ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

По ходатайству обвиняемых уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Парни обвинялись в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Вину осужденные признали частично. На основании вердикта присяжных заседателей молодые люди были оправданы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», а в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества» признаны виновными.

В прокуратуре заявили, что в течение 15 дней изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.

Нижний Тагил, Егор Акулинин

