Юрий Биктуганов возглавил УрГПУ

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сменил работу. В соответствии с приказом министра просвещения он назначен и.о. ректора УрГПУ, сообщает пресс-служба вуза.

Юрий Биктуганов родился в 1959 году, окончил физический факультет Свердловского пединститута по специальности «учитель физики и астрономии». Работал в школах, потом стал заместителем главы Красноуфимска по социальной политике. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов возглавил в 2011 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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