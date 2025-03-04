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Вторник, 4 марта 2025, 12:34 мск

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На Урале назначена новый министр образования

Фото: ДИП Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Светланы Тренихиной министром образования Свердловской области.
Как сообщили в ДИПе, на рабочей встрече сегодня глава региона поставил перед министром ряд задач, в первую очередь – по развитию системы среднего профессионального образования для обеспечения Среднего Урала кадрами.

Напомним, до октября 2024 года министром образования Свердловской области был Юрий Биктуганов, Светлана Тренихина работала его заместителем, а после его отставки – и.о. министра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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