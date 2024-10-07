В МЧС назвали причину пожара в Артемовском, в котором погибли четыре человека

Вероятной причиной ночного пожара в Артемовском, унесшего жизни четырех человек, стало нарушение правил эксплуатации печи в бане. К такому выводу пришли сотрудники отдела дознания ГУ МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Свердловской области.

По данным МЧС, сгоревшие постройки – два дома и баня – не были оснащены пожарными извещателями. Возгорание произошло в ночное время, что и предопределило трагический исход. В результате пожара погибли два брата 16 и 22 лет, 18-летняя девушка и еще одна женщина, личность которой устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

«С наступлением холодов необходимо тщательно обследовать печи и камины и принять меры к приведению их в пожаробезопасное состояние, а также оснастить свое жилье пожарными извещателями, чтобы своевременно узнать о возгорании и успеть спасти себя и своих близких», – подчеркнули в пресс-службе МЧС.14:42

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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