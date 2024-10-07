В 2025 году в России будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздников

В 2025 году у жителей России будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Постановление о переносе выходных дней подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. В мае отдыхать предстоит с 1 по 4 мая, потом с 8 по 11 мая. Следующие нерабочие промежутки – с 12 по 15 июня, а также с 2 по 4 ноября.

Москва, Елена Васильева

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