Алексей Горевой: «Став главой города, приглашу оппонентов работать вместе»

Березовский, город-спутник Екатеринбурга, этой осенью неожиданно стал центром оживленной политической борьбы. В муниципалитете объявлен конкурс на пост главы, на который заявились десять человек. Такой конкурентной борьбы за кресло мэра на Урале не было давно. О том, почему он решил побороться за пост главы Березовского и что планирует сделать в этом качестве, «Новому Дню» рассказал один из кандидатов – председатель городской думы Алексей Горевой.

Алексей, с вашим выдвижением в мэры Берёзовского появилась интрига, которая присуща, скорее, прямым выборам главы населением. Как такое возможно в то время, когда глав назначают?

Не вижу большой разницы в том, проводятся прямые выборы или же выбирают депутаты. То, что есть такой фактор как экспертная оценка кандидата – немаловажно. На прямых выборах нередко избираются те, кто красиво говорит, кто нанял дорогих политтехнологов и напечатал больше газет. Но выборы проходят, начинается время работы, и жители оказываются неприятно удивлены тем, кому доверили. Избрать некомпетентного депутата уже плохо для округа, но некомпетентный глава города – настоящая катастрофа.

Оценка кандидатов конкурсной комиссией, затем избрание решением Думы – сбалансированный вариант, который вовсе не снижает ответственность главы перед жителями. Вместе с этим повышается роль депутатов, и это замечательно. Именно депутаты должны больше всего взаимодействовать с жителями, и от имени избирателей работать с администрацией города. Там, где эта связка функционирует, проблемы жителей можно решать гораздо быстрее, и в целом города развиваются совсем другими темпами.

Я склонен называть эту процедуру выборами главы, а никак не назначением. В конце концов, выбирать депутатам, которые представляют своих избирателей. И видеть на таких выборах конкуренцию – не просто логично, а хорошо и правильно. Если в выборах участвует действующий глава и пара его подчинённых, какое будет отношение у людей, у депутатов к такому главе? И как будет относиться к ним сам глава?

В конкурсе принимают участие 10 кандидатов, это достаточно много. Кого, на ваш взгляд, конкурсная комиссия может отсеять уже сейчас?

Моя позиция такая: нужно дать возможность каждому из кандидатов защитить свою программу перед депутатами городской думы. Задача депутатов же – не просто выбрать одного из желающих возглавить город, но в первую очередь обсудить будущее. Став главой города, я обязательно приглашу всех оппонентов, которые выходили с дельными инициативами и предложу им работать над реализацией вместе.

Конкуренция не исключает сотрудничества, но для этого важно не создавать искусственных препятствий. Вопрос выбора нового главы важнейший, поэтому дума готова заслушивать кандидатов столько, сколько потребуется.

Сегодня (разговор состоялся 4 октября – прим. ред.) стало известно, что «Единая Россия» официально поддержала кандидатуру вашего оппонента, действующего главы города Евгения Писцова. Вы проводили консультации с единороссами? Как это решение повлияет на голосование депутатов?

У нас во фракции это решение пока не видели. Когда оно появится, будем встречаться и разговаривать. На сегодняшний день мы слышим позицию областных властей: принимать итоговое решение предстоит самим депутатам. Я эту позицию поддерживаю, поскольку депутаты отвечают за судьбу города перед жителями, которые их избрали. И если мы отстаем по темпам развития от многих сопоставимых городов, то люди это видят и в первую очередь предъявляют претензии местным депутатам.

С другой стороны, я понимаю товарищей по партии. Поддерживать действующего мэра – нормальная позиция для «партии власти». Уверен, что эта поддержка не исключает продолжения нашей совместной продуктивной работы в рамках партийных проектов – во всяком случае, я буду работать на сохранение единства. Вопросы по поддержке кандидатов мы будем обсуждать внутри партии.

Вам предстоит защитить программу развития города перед конкурсной комиссией, в которую входят в том числе представители региональной власти. Насколько вы готовы к испытанию?

В программе мы уделили большое внимание анализу Стратегии социально-экономического развития Берёзовского и её исполнения, а также сравнению показателей с сопоставимыми по численности городами-спутниками Екатеринбурга. Это достаточно большое исследование, по результатам которого сформулированы 14 конкретных проектов, с механизмами реализации и ожидаемыми эффектами.

Над разработкой программы мы работали в течение двух месяцев, так или иначе в ней приняли участие несколько десятков человек, экспертов из разных сфер деятельности. Получившийся документ мы представили на рассмотрение в Уральский институт управления РАНХиГС, выпускником которого я являюсь, и получили экспертное заключение завкафедрой регионального и муниципального управления.

Я готов к конструктивной дискуссии, и по её итогам готов программу корректировать. На рассмотрение депутатов она будет представлена с учётом всех вопросов и предложений членов конкурсной комиссии. Эти предложения очень ценны, поскольку региональную власть в комиссии представляют не просто признанные эксперты, но и госслужащие, непосредственно вовлечённые в процессы развития городов.

Какие действия на должности главы города вы видите первоочередными?

Первое – нужно пересмотреть Стратегию социально-экономического развития. Сейчас этот документ оторван от реальности, он не исполняется, и ряд показателей просто неисполним. Второе – пересмотреть структуру администрации, усилить слабые места, в первую очередь – в части ЖКХ. Третье – обратить внимание на поселки, обеспечить их жителей необходимой инфраструктурой. Четвертое – восстановить диалог с городской думой, предпринимателями, общественностью. Пятое, но не по значимости, – проанализировать эффективность участия города в губернаторских программах, активизировать работу по привлечению средств регионального бюджета на крупные проекты.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube