Сорвавший рейс пассажир «Победы» подглядывал в телефоны соседей

Появились новые подробности утреннего инцидента с задержкой рейса Екатеринбург – Москва авиакомпании «Победа». Оказывается, поднявший тревогу пассажир посмотрел в телефоны соседей по салону.

Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщает, что мужчина по имени Юрий подозвал проводников и рассказал, что самолет заминирован, со словами «мы все сейчас взорвемся». После доклада диспетчерам командир воздушного судна вернулся обратно на перрон и зарулил на удаленную стоянку. Пассажиров высадили в здание аэровокзала для повторного досмотра самолета и багажа.

Юрия и двух его соседей задержали полицейские. Он пояснил, что подсмотрел в телефоны рядом сидящих мужчин, и их содержимое вызвало у него подозрение. Что именно там увидел Юрий, сейчас выясняется.

Как уже сообщал «Новый День», после повторного досмотра самолет вылетел в Москву с задержкой на два часа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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