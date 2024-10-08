На Урале сохраняется острый дефицит врачей

В Свердловской области сохраняется острый дефицит врачей. Регион находится на пятом месте по нехватке кадров в этой сфере в России. Примерно 3,5% от всех вакансий – в области здравоохранения. На одну открытую ставку приходится 0,7 резюме, в среднем, сообщает портал HH.ru. При норме от 4 до 8 резюме на одну вакансию.

Добавим, средняя предлагаемая зарплата врачей в Свердловской области составляет 80 тысяч 200 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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