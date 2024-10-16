Уральские депутаты знают, как эффективно трудоустроить будущих медиков

Уральские депутаты поддержали инициативу коллег из заксобрания Ленинградской области по возвращению советской системы распределения выпускников высших и средних профессиональных медицинских учебных заведений.

Такое решение было принято на заседании комитета свердловского заксо по социальной политике. Его председатель Вячеслав Погудин в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» отметил, что считает распределение молодых медиков правильной мерой, адекватной сложившейся в здравоохранении ситуации.

«Ситуация в медицине известна и нам, и жителям области, и по всей стране. Существует дефицит и врачебных кадров, и среднего медицинского персонала. Я не могу назвать ни одной специальности, по которой есть укомплектованность на 100%. Да, у нас в области одними из первых организовали целевой подход к подготовке врачей, губернатор его развивает, мы его поддерживаем, но разом выправить ситуацию это не может. Поэтому мы поддержали инициативу ленинградских коллег, комитет решил, что это верное решение. Это и мое личное мнение. Я закончил наш свердловский медицинский институт, и мне понятна такая система: государство тратит деньги на обучение молодых ребят, студентов, и государство вправе ожидать, что затраченные средства приведут к тому, что выпускники будут стоять у постели больного, у операционного стола, где их очень ждут наши люди. Это нормальная, адекватная практика», – считает Вячеслав Погудин.

Напомним, 25 сентября 2024 года депутаты заксобрания Ленинградской области приняли обращение в спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением ввести систему обязательного распределения тех, кто учился на врача за счет бюджета, направляя их работать по окончании вузов в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения на срок от 3 до 5 лет.

Для введения системы обязательного распределения потребуется внесение необходимых изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

«Полагаем, что указанные меры позволят сократить дефицит кадров в медицинских организациях. Аналогичная практика уже применялась в СССР, а в настоящее время применяется в Республике Беларусь, позволяя эффективно справляться с задачами по комплектованию и стабилизации кадрового состава медицинских работников», – говорится в обращении ленинградских депутатов.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области сохраняется острый дефицит врачей. Регион находится на пятом месте по нехватке кадров в этой сфере в России. Примерно 3,5% от всех вакансий – в области здравоохранения. На одну открытую ставку приходится 0,7 резюме, в среднем, сообщает портал hh.ru. При норме от 4 до 8 резюме на одну вакансию.

Добавим, средняя предлагаемая зарплата врачей в Свердловской области составляет 80 тысяч 200 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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