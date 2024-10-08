Лагерь имени Гайдара под Екатеринбургом откроется не раньше 2028 года

В администрации Екатеринбурга прояснили сроки капитального ремонта загородного летнего лагеря им. Гайдара, который в этом году не смог принять детей из-за аварийных корпусов. Сейчас учреждение приписано к Железнодорожному району, но в скором времени будет передано Академическому.

«Это очень старый лагерь, ему 95 лет. Он достался нам от Свердловской железной дороги, был реконструирован, и с тех пор там не проводилось капремонта. Пять лет назад там была построена прекрасная современная столовая (на нее потратили около 60 миллионов рублей – прим. ред.). Но сейчас это единственное здание в лагере, которое соответствует требованиям. Есть два жилых корпуса, которые требуют ремонта – в них нет даже душевых кабин. Здание медблока не лицензировано. Остальные деревянные постройки в таком состоянии, что их надо сносить», – отчиталась в думе замглавы Железнодорожного района Галина Петрова.

В то же время чиновники указывают, что территория загородного лагеря достаточно большая, и он находится в удобном месте. Поэтому муниципальные власти не хотят бросать его развитие и надеются на инвесторов. Директор ДУМИ Майя Строшкова сообщила, что в 2025 году на условиях софинансирования с областным бюджетом запланирован капитальный ремонт медблока и общежития. В 2026 году городские власти предполагают получить федеральный грант на строительство двух корпусов. «Замечу, что я не говорю про благоустройство, клуб и бассейн – здесь мы рассчитываем на инвесторов, которые имеют отношение к Академическому району. При интенсивном вложении средств лагерь имени Гайдара реально ввести в эксплуатацию только к 2028 году», – отметила Майя Строшкова.

В Екатеринбурге действует еще 17 загородных лагерей. В них также проходит капремонт между проведением оздоровительных смен. По данным ДУМИ, в 2024 году на улучшение материально-технической базы детских лагерей из бюджета было потрачено 311 миллионов рублей. В 2025 году запланирован примерно такой же объем финансирования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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