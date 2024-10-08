На Урал движется циклон «Кассандра», который был причиной бедствия на Балканах

В Свердловской области последние теплые и солнечные дни – в ближайшие время погода переменится, в течение суток центр «Фобос» предсказывает дожди, а к концу недели – снегопады. Причиной тому станет циклон «Кассандра», который прошелся по Южной Европе, вызвав стихийное бедствие на Балканах. В результате ливней и наводнений в Боснии и Герцеговине погибли 18 человек.

Сейчас «Кассандра» находится на территории России, хотя запасы влаги фронт растерял. Вместе с другим циклоном, который двигается из Арктики, он будет диктовать погоду на Урале в ближайшие дни.

В среду в Екатеринбурге столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов, в четверг только до +1, в этот же день дожди сменятся снегом, а в пятницу ожидается до ноля. «К этому моменту в городе сформируется снежный покров – на 5 дней раньше средних многолетних значений», – сообщили в центре «Фобос».

Екатеринбург, Елена Сычева

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