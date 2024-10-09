Мокрый снег и минус – зима начнется сегодня вечером

Уже сегодня вечером в Свердловской области пойдет мокрый снег, а температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

Основной снегопад начнется завтра и в ночь на пятницу. «10 октября осадки в Свердловской области усилятся и будут выпадать в виде мокрого снега и снега. В горной зоне и на юге (включая Екатеринбург) установится временный снежный покров высотой 1-10 см, в горах до 15 см», – отметили Галина Шепоренко. Температура воздуха днем будет -2 °C, ночью -9°.

Как ранее писал «Новый День», причиной плохой погоды стал циклон «Кассандра», который прошелся по Южной Европе, вызвав стихийное бедствие на Балканах. Сейчас «Кассандра» находится на территории России, хотя запасы влаги фронт растерял. Вместе с другим циклоном, который двигается из Арктики, он будет диктовать погоду на Урале в ближайшие дни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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