У раненого бойца украли банковскую карту и спустили деньги в алкомаркете

У раненого участника СВО украли карту, на которую он получал зарплату. Неизвестные сняли со счета почти миллион рублей.

О вопиющем случае рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, к которому обратилась сестра бойца. В первых числах марта военнослужащий ушел на боевое задание, а через две недели сестра узнала, что он ранен и лежит в госпитале. Ей передали личные вещи и документы брата – все, кроме зарплатной карточки.

Лишь спустя еще неделю, оформив доверенность, родные смогли заблокировать карту. Впоследствии в банке выяснилось, что неизвестные успели снять с карты раненого внушительную сумму (почти миллион рублей), а еще часть спустить в «Красном и белом». Причем сделано это было за день до того, как сестра узнала, что ее брат в госпитале.

«Не выходят из головы неприятные мысли. Когда я служил в армии у нас воровство у своих было едва ли не самым страшным «залётом». Хуже этого только предательство Родины. За такое наказывали и по закону, и по совести. Уверен, что сегодня это явление в войсках не носит массового характера, но даже единичные случаи вызывают негодующий вопрос: «Ну как так-то?», – пишет Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», это не первый подобный случай. В сентябре с банковской карты погибшего участника СВО из Екатеринбурга кто-то снял все деньги. СМС-оповещение об этом пришло семье бойца уже после его похорон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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