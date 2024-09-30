Через две недели после похорон участника СВО с его карты пропали все деньги

С банковской карты погибшего участника СВО из Екатеринбурга кто-то снял все деньги. СМС-оповещение об этом пришло семье бойца.

О преступлении рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, к которому обратились родственники погибшего. Еще при жизни боец привязал оповещение по банковским операциям к телефону родственницы. С июля военный перестал выходить на связь. Денежное довольствие на карту поступало, на телефон приходили соответствующие сообщения. Затем военнослужащий погиб. В начале сентября его похоронили.

«Родные тихо переживали горе утраты, как вдруг 22 сентября они получили СМС-оповещение о снятии средств с зарплатной карты погибшего бойца. По словам родственницы, личные вещи погибшего, в том числе его банковская карточка остались в воинской части. Деньги были сняты через банкомат. Налицо состав уголовного преступления. Обратился в военно-следственное управление ЦВО с просьбой взять под особый контроль ход расследования этого дела», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Максим Иванов отметил еще одну странность этого дела. По его словам, банковские операции по счетам погибших граждан должны оперативно блокироваться: налоговая получает из загса данные о смерти человека, снимает его с налогового учета и передает данные в банк, который блокирует операции по счетам. С момента выдачи свидетельства о смерти солдата до снятия денег прошло 17 дней. Иванов намерен разобраться, почему счет погибшего участника СВО не был заблокирован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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