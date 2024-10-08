Дума еще одного города попросила поднять людям тарифы на ЖКХ

Городская дума Полевского вслед за собраниями депутатов Первоуральска и Нижнего Тагила попросила поднять людям тарифы на услуги ЖКХ. Речь идет о процентной ставке, на которую максимально можно повысить плату за коммуналку. Депутаты из Полевского просят увеличить индекс до 15%. Если решение пройдет, то на столько вырастет размер платы за коммунальные услуги в 2025 году у жителей Полевского.

Тагильская дума ранее обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой поднять стоимость на 15,2%, а первоуральская – сразу на 20%.

Как уже писал «Новый День», предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в регионе областные власти планируют установить на уровне 8,1%. При этом региональные законы позволяют отдельным муниципалитетам превышать этот уровень.

Во всех случаях плата за коммуналку вырастет с 1 июля 2025 года. В прошлый раз цены поднимали в июле 2024-го, а первые квитанции с обновленными тарифами свердловчане получили в августе. Тогда цены поднимали почти на 10% – средний рост по области составил 9,6%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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