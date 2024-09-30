Депутаты попросили поднять тарифы на услуги ЖКХ для населения

Депутаты двух свердловских городов попросили поднять тарифы на коммунальные услуги для населения. Отличились Нижний Тагил и Первоуральск.

Так, тагильская дума обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой поднять стоимость на 15,2%, а первоуральская – сразу на 20%. Депутаты обоих городов пошли на это по просьбе городских чиновников и коммунальщиков, которые пожаловались на недостаток средств на нормальное функционирование коммунальных систем. Если просьбу удовлетворят, со следующего года первоуральцы и тагильчане будут платить больше.

В остальных городах Свердловской области владельцам и арендаторам квартир и домов тоже придется раскошелиться, но рост будет не таким существенным. Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в регионе областные власти планируют установить на уровне 8,1%. Впрочем, не исключено, что какие-то муниципалитеты также запросят повышение тарифов для своих жителей – региональные законы позволяют сделать это.

Во всех случаях плата за коммуналку вырастет с 1 июля 2025 года. В прошлый раз цены поднимали в июле 2024-го, а первые квитанции с обновленными тарифами свердловчане получили в августе. Тогда цены поднимали почти на 10% – средний рост по области составил 9,6%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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