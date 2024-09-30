российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 сентября 2024, 12:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Депутаты попросили поднять тарифы на услуги ЖКХ для населения

Депутаты двух свердловских городов попросили поднять тарифы на коммунальные услуги для населения. Отличились Нижний Тагил и Первоуральск.

Так, тагильская дума обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой поднять стоимость на 15,2%, а первоуральская – сразу на 20%. Депутаты обоих городов пошли на это по просьбе городских чиновников и коммунальщиков, которые пожаловались на недостаток средств на нормальное функционирование коммунальных систем. Если просьбу удовлетворят, со следующего года первоуральцы и тагильчане будут платить больше.

В остальных городах Свердловской области владельцам и арендаторам квартир и домов тоже придется раскошелиться, но рост будет не таким существенным. Предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в регионе областные власти планируют установить на уровне 8,1%. Впрочем, не исключено, что какие-то муниципалитеты также запросят повышение тарифов для своих жителей – региональные законы позволяют сделать это.

Во всех случаях плата за коммуналку вырастет с 1 июля 2025 года. В прошлый раз цены поднимали в июле 2024-го, а первые квитанции с обновленными тарифами свердловчане получили в августе. Тогда цены поднимали почти на 10% – средний рост по области составил 9,6%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,