Юрий Биктуганов: будущих педагогов нужно учить ограничивать себя в соцсетях

Бывший министр образования Свердловской области, а ныне и.о. ректора Уральского педуниверситета Юрий Биктуганов считает, что будущим педагогам надо со студенческой скамьи объяснять, как вести свои соцсети.

«Что вы выберите: вседозволенность, которая есть в соцсетях, или все-таки определенные рамки, которые должны быть? Наверное, возьмете рамки, потому что вы общественный человек, вы публичный, вы идете к детям, к родителям и как на вас посмотрят? Эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в вузах, связанных с педагогикой», – сказал он в эфире ОТВ в программе «Акцент».

Как уже сообщал «Новый День», год назад Юрий Биктуганов уже обращался к теме поведения учителей в соцсетях. Так, он заявил, что педагоги не должны выкладывать фотографии в купальниках или за праздничным столом с бокалом шампанского. «Есть определенные ограничения, нормы морали, которые не позволяют нашему учителю так себя вести. Купальники, бокалы с шампанским – зачем публиковать такое? Я против того, чтобы учитель стал предметом обсуждения. Не надо провоцировать родителей, общество, школьников, – сказал Биктуганов. – И так хватает негативных вещей. В таких случаях люди начинают думать о всем учительстве. Вы не себя порочите, вы порочите все наше педагогическое сообщество, людей, которые любят свою профессию, которые никогда бы не допустили таких вещей. А наше общество обычно всех мажет одной краской».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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