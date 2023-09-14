«Вы не себя порочите, а все педагогическое сообщество!» – министр осудил учителей, публикующих фото в купальниках

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что учителя не должны выкладывать в соцсетях фотографии в купальниках или за праздничным столом с бокалом шампанского.

Об этом чиновник заявил 13 сентября в эфире ОТВ. «Есть определенные ограничения, нормы морали, которые не позволяют нашему учителю так себя вести. Купальники, бокалы с шампанским – зачем публиковать такое? Я против того, чтобы учитель стал предметом обсуждения. Не надо провоцировать родителей, общество, школьников, – сказал Биктуганов. – И так хватает негативных вещей. В таких случаях люди начинают думать о всем учительстве. Вы не себя порочите, вы порочите все наше педагогическое сообщество, людей, которые любят свою профессию, которые никогда бы не допустили таких вещей. А наше общество обычно всех мажет одной краской».

Тем педагогам, которые уже попали в подобную ситуацию, министр посоветовал прийти на педсовет, «посмотреть в глаза своим коллегам» и извиниться за то, что они допустили «некорректное поведение» и стали предметом обсуждения в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году в России составили правила поведения педагогов в интернете. В частности, в документе указано, что учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Из сопроводительного письма следует, что все виды такой информации перечислены в ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т. д. Однако документ не запрещает школьным преподавателям публиковать фото в купальнике.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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