В России появились правила поведения учителей в соцсетях

Для учителей российских школ разработали регламентированные нормы поведения в интернете и социальных сетях. Документ утвержден Министерством просвещения.

«Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» уже направили региональным властям, пишут «Известия».

В правилах впервые говорится о поведении педагогов в Сети. В частности, в документе указано, что учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Из сопроводительного письма следует, что все виды такой информации перечислены в ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.. Таким образом, документ не запрещает школьным преподавателям публиковать фото в купальнике.

Кроме того, в правилах есть послабления в части дресс-кода для преподавателей. В редакции от 2014 года указывалось, что учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю». Теперь же необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

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