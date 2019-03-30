Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Российские учителя запустили флешмоб в поддержку коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которую уволили за фото в спортивном купальнике. Педагоги выкладывают в соцсети похожие снимки с хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Участницы флешмоба публикуют снимки в купальниках и заявляют, что тоже имеют право на личную жизнь, которая ни в коем случае не порочит их честь как профессионалов.

Учителя отмечают, что свободны иметь хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в обществе образа педагога.

Пользователи даже поиронизировали на тему того, как должен выглядеть образцовый учитель на отдыхе.

Флешмоб был организован в поддержку учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой. Ее вынудили уйти с работы из-за фото в спортивном купальнике. Женщина состоит в Федерации зимнего плавания и занимается этим видом спорта. Снимок она сделала во время акции, которую проводили моржи по поручению спорткомитета местной мэрии, в поддержку Универсиады в Красноярске. Одной из родительниц фото педагога показалось слишком откровенным, она обратилась к директору, однако учительницу отстояли родители других учеников. Но спустя некоторое время травля возобновилась, и преподаватель была вынуждена уволиться.

Позже за педагога заступился Министр образования Алтайского края Максим Костенко и предложил ей вакансию. Кроме того, глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева выступила в защиту учителей и призвала не забывать, что у них тоже есть личная жизнь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.19

СМИ: Двадцать три арестованных сторонника террористической организации этапированы из Крыма. / В Крыму прошла масштабная облава на разветвлённую сеть подпольных казино. / Первый космонавт Екатеринбурга рассказал об опытах на орбите, внеземной жизни и дипломатии в космосе (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»