«Только плетки не хватало»: мужчина пожаловался на судью из-за ее излишней сексуальности

Михаил Комаров обратился в Высшую квалификационную коллегию судей России (ВККС) с жалобой на судью Таганского районного суда Москвы. По его словам, женщина была вызывающе одета, а ее яркий макияж и пухлые губы отвлекали его от процесса.

Комаров обратился к председателю ВККС Николаю Тимошину как «мужчина к мужчине» и попросил провести с судьей профилактическую беседу, передает «Лента.ру». «По причине больших накаченных губ и груди, возможно, тоже накаченной, у судьи я испытал сильное половое возбуждение, во рту у меня пересохло и я вынужден был постоянно пить воду, что стало чрезмерной нагрузкой для моих почек», – написал заявитель.

Он отметил, что из-за внешнего вида судьи не смог сконцентрироваться на процессе. По мнению Комарова, человек, занимающий подобную должность, «должен иметь более деловой образ, а не приближаться к актрисам из фильмов для взрослых». При этом мужчина подчеркнул, что к работе судьи у него не было никаких претензий.

«Но у нас возникло ощущение, что приехали за правосудием, а попали в порнофильм, забыли, что хотели сказать. Она прошла по коридору в кожаном платье обтягивающем, как в БДСМ, только плетки не хватало. Когда узнал, что она судья по нашему делу, я аж растерялся», – сказал Комаров.

В свою очередь ВККС жалобу вернула из-за того, что в ней не указаны конкретные нарушения, допущенные судьей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

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