ЕР заинтересовалась эротическими фото главы «Молодой гвардии» Забайкалья (ФОТО)

В забайкальском отделении «Единой России» заинтересовались откровенной фотосессией руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой. Ранее эротические фотографии девушки опубликовало местное издание «Вечорка», после чего снимки попали в федеральные СМИ.

В краевом отделении ЕР заявили, что после публикации фото будет проведена проверка и сделаны кадровые выводы, сообщает портал Заб.ру.

«Обязательно будет проверка. «Молодая гвардия» – это дружественная нам организация, которая в своих рядах также примет какое-то решение», – заявили в «Единой России», подчеркнув, что этот вопрос не останется без внимания. «Кадровые выводы будут сделаны», – пообещали в партии власти. При этом представитель ЕР отметил, что об отстранении девушки от занимаемой должности пока речи не идет.

Фото со страницы Ульяны Путинцевой в соцсетях, опубликовано на сайте gazetavechorka.ru

Сама Путинцева сообщила, что снимки были сделаны для международного конкурса «Посланницы красоты» в Китае два года назад. По ее словам, она сама разместила фото в соцсети и сожалеет об этом. «Фотографиями я ни в коем случае не собиралась никого провоцировать. С моей стороны было необдуманным поступком размещение их в социальных сетях», – пишет Путинцева на своей странице в «ВКонтакте».

Активистка ЕР и начальник штаба «Молодой гвардии» в Чите Ульяна Путинцева учится в Забайкальском государственном университете.

Фотографии Путинцевой вызвали резонанс в соцсетях на фоне новостей о барнаульской учительнице, которая была вынуждена уволиться после травли из-за своей фотографии в спортивном купальнике, выложенной в соцсетях. Комментаторы отметили, что у педагога снимки были куда менее откровенными, однако она лишилась работы.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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