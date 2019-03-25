В Барнауле учительницу уволили из-за фото в спортивном купальнике

Учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уйти с работы из-за фото в спортивном купальнике. Ранее за педагога заступились родители, но руководство школы посчитало, что ее поведение порочит звание учителя.

Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания. Женщина опубликовала на своей странице в соцсети фото в спортивном купальнике с медалью и грамотой. По ее словам, акция алтайских моржей «Белые медведи», в которой она участвовала, проходила по поручению спорткомитета администрации Барнаула в поддержку Универсиады.

Одному из родителей показалось, что фотография не соответствует нормам приличия, он обратился к руководству школы. Тогда другие родители учеников заступились за педагога. Однако директор школы № 45 Барнаула согласилась с обвинениями.

«Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко», – с такой формулировкой меня уволили из школы», – рассказала Кувшинникова в программе «Человек и закон».

Учительница была вынуждена уйти по собственному желанию, несмотря на поддержку родителей ее учеников.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 25.03.19

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