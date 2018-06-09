Учитель осталась без работы из-за красивых фотографий в купальнике

В Омске учителя истории уволили за фото в купальнике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в свободное от работы время молодой педагог училась в модельной школе и фотографировалась в купальнике для рекламы магазина одежды plus size. Сама они свои фотографии никуда не выкладывала, снимки опубликовала модельная школа.

За это учительница лишилась работы: ее заставили уйти по собственному желанию, пригрозив, что в противном случае она будет уволена за систематические дисциплинарные нарушения.

«Своим поведением – распространением в Интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения коммерческого проекта – педагог нанесла урон имиджу школы. В школе № 7 создан кодекс профессиональной этики педагогов, который служит основой для формирования должной морали, этических норм», – цитирует комментарий администрации Омска НГС.Омск.

Отметим, по современным меркам, фотографии вполне пристойны – они сделаны в стиле pin-up girl, получившем широкое распространение еще в период Второй мировой войны.

Но чиновники настаивают: высокому званию педагогического работника нанесен большой урон.

Омск, Ольга Арсентьева

Омск. Другие новости 09.06.18

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