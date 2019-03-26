Депутат-единоросс вступился за учительницу в купальнике

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, вступился за барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которую принудили к увольнению. Как объяснил единорос, он намерен разработать законопроект, который не позволит работодателям поступать подобным образом с подчиненными. «Считаю, что подобные ситуации могут быть разрешены через жесткую демотивацию работодателя так поступать ‒ установлением штрафа в пользу работника в размере 200 тысяч рублей в случае незаконного увольнения, особенно в случаях принуждения к увольнению», ‒ написал он в своем фейсбуке.

Напомним, Кувшинникова, которая преподавала в школе № 45 Барнаула русский язык и литературу, опубликовала в соцсетях свое фото в спортивном купальнике. Женщина состоит в Федерации зимнего плавания и занимается этим видом спорта. Снимок она сделала во время акции, которую проводили моржи по поручению спорткомитета местной мэрии, в поддержку Универсиады в Красноярске. Одной из родительниц фото педагога показалось слишком откровенным, она обратилась к директору, однако учительницу отстояли родители других учеников. Но спустя некоторое время травля возобновилась, и преподаватель была вынуждена уволиться.

«Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко», – с такой формулировкой меня уволили из школы», – рассказала Кувшинникова в программе «Человек и закон».

Екатеринбург, Елена Сычева

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